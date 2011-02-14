У Донецькій області подорожчали капуста, картопля і яблука

На споживчому ринку Донецької області в січні 2011 року найбільше подорожчали капуста, картопля і яблука, а подешевшали – яйця.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, найбільше подорожчали овочі – на 7,5%, зокрема, капуста – на 19,1%, картопля – на 8,9%, огірки і помідори закритого ґрунту – на 7,9%, цибуля, буряк, морква, гриби – на 3,4%. На 3,7% зросли ціни на фрукти, зокрема на яблука – на 8,6%, на банани – на 5,7%. Водночас, на 4,4% подешевшали цитрусові.

Статисти також відзначили, що ціни на крупи в січні збільшилися на 5,8%, соняшникову олію – на 5,7%, на цукор – на 3,3%, на яловичину – на 2,4%, на молоко – на 1,2%, на рибу і продукти з риби – на 0,7%.

Одночасно, на 3,7% подешевшали яйця, на 1,3% – сало, на 0,7% – свинина.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,8%, зокрема алкогольні напої – на 1,6%, тютюнові вироби – на 0,2%.

Крім того, в управлінні констатували, що зростання вартості бензину на 5,7%, спровокувало підвищення цін на транспорті загалом на 2,4%.

В межах 0,1-0,6% подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка і поточне утримання житла, відпочинок і культура, різні товари та послуги.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у Донецькій області в січні 2011 року склав 101,7%.