В Україні зростає потреба в сертифікації органічної продукції – експерти

В Україні зростає потреба в сертифікації органічної продукції.

Таку думку фахівців асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

Зазначається, що в світі спостерігається тенденція до збільшення попиту на якісні й безпечні продукти харчування, відповідно, особливої популярності набувають так звані органічні продукти.

За оцінками Міжнародної федерації органічного землеробства, світовий ринок споживання органічних продуктів становить близько 51 млрд. дол. і має стійкий тренд до подальшого зростання. Ці процеси також відзначаються і в Україні, де все більше як невеликих, так і великих сільськогосподарських виробників виявляють зацікавленість до вирощування саме органічної продукції.

Як демонструє ряд досліджень УКАБ, упродовж останнього десятиліття в Україні значні площі земель сільськогосподарського призначення використовувалися без істотного внесення агрохімікатів. За словами експерта УКАБ Олександра ВЕРЖИХОВСЬКОГО, це робить можливим швидко і без значних витрат провести їх сертифікацію і переведення на виробництво органічної сільськогосподарської продукції за умови наявності попиту на таку продукцію і відповідного ринку збуту, що, у свою чергу, дасть можливість вийти на новий рівень прибутковості як великим, так і невеликим сільгоспвиробникам.

«Для приватних селянських господарств існує можливість застосування так званої системи групової сертифікації, яка дає можливість зменшити витрати на сертифікацію одиниці площі сільгоспугідь”, – відзначив О.ВЕРЖИХОВСЬКИЙ.

За словами експерта, виробники органічної продукції в Україні стикаються з багатьма складнощами, що пов`язане в першу чергу з відсутністю законодавчої бази, яка б регулювала цю галузь (станом на лютий 2011 року Закон України «Про органічне виробництво» пройшов тільки перше читання). Крім того, у зв`язку з відсутністю відповідної системи сертифікації частина виробників вимушена засвідчувати відповідність своєї продукції в зарубіжних органах сертифікації і реалізовувати її на зовнішніх ринках.

Решта ж виробників (переважна більшість), не володіючи достатнім фінансовим ресурсом для сертифікації за кордоном, реалізують вироблену продукцію в Україні як звичайну, неорганічну. Через те, що за відсутності відповідної сертифікації на продукт не може бути нанесено маркування «Органічний продукт», сільгоспвиробники зазнають значних матеріальних збитків, а кінцеві споживачі не мають можливості вибрати органічні продукти серед різноманіття марок і брендів на ринку.

В УКАБ сподіваються, що вдосконалення законодавства одночасно з підвищенням попиту дозволить багатьом аграріям розширити ринки збуту не лише за кордоном, але й серед українських споживачів.