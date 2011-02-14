Хмельницька область може експортувати 20-25 тис. тонн цукру

Хмельницька область цього року може експортувати за межі своєї території 20-25 тис. тонн цукру.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Хмельницькою ОДА з питань АПК Володимир ГАЛІЩУК.

"Це стало можливим завдяки збільшенню загального валу цукру - минулого року заводи виготовили 164 тис. тонн продукції, що на 44 тис. тонн більше попереднього року", - сказав він.

За словами В.ГАЛІЩУКА, влада області планує в 2011 році збільшити посівні площі цукрового буряка на 20 тис. га до 70 тис. га.

"У наступному маркетинговому році Хмельницька область зможе реалізувати іншим регіонам до 120 тис. тонн", - відзначив він.

Довідка УНІАН. У сезоні цукроваріння 2010 року в Хмельницькій області працювало 7 цукрових заводів. Загальний вал цукрового буряка склав 1,5 млн. тонн при середній врожайності 321 ц/га.