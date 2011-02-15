Завтра вночі на сході України очікується до 30° морозу

Завтра в Україні утримається холодна погода: температура у східній частині та на півночі Лівобережжя вночі 20-25° морозу, місцями 30°, вдень 12-17° морозу.

На решті території вночі 17-22°, вдень 6-11° морозу; у Криму та на півдні Одещини вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі 10°, вдень 0-2° морозу), повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах, крім більшості районів південної частини, ожеледиця. Вітер північний з переходом у західних областях на південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області у середу температура вночі 17-22°, вдень 6-11° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 8-10° морозу.