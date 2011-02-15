Кабмін дозволив Аграрному фонду реалізацію об'єктів держцінрегулювання в 2011 році

Кабінет міністрів України дозволив Аграрному фонду реалізацію об`єктів державного цінового регулювання в 2011 році.

Відповідну постанову від 26 січня 2011 р. № 95 опубліковано на сайті уряду.

Даним документом Кабмін дозволив Аграрному фонду здійснювати в 2011 році у встановленому законодавством порядку реалізацію об`єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду, не пов`язану з державним ціновим регулюванням, за середньозваженими цінами рівноваги (фіксингу), які склалися впродовж останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі й сертифікованих нею акредитованих товарних біржах.