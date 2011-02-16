У Криму почалася сівба ранніх ярових культур.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві аграрної політики АРК, сільгосппідприємства автономії почали передпосівну обробку грунту і сівбу ранньої зернової групи. Станом на 14 лютого, сільськогосподарськими підприємствами Криму проведена передпосівна підготовка грунту на площі 9,0 тис. га, посіяно 1 770 га ранніх ярових культур, зокрема ранніх ярин зернових культур – 1 590 га.

Озимі культури під урожай 2011 року в Криму посіяні на загальній площі 520,8 тис. га, зокрема на зерно – 509,8 тис. га. У хорошому і задовільному стані знаходиться 93% озимих культур, збереження посівів озимих забезпечено на 100%.

На 15 лютого підприємствами Криму заготовлено більше 13,8 тис. тонн азотних добрив, вже підгодовано більше 160 тис. га озимих зернових культур. Також підготовлено 120,0 тис. га зрошуваних земель.

У Криму в 2011 році заплановано посадити 1 341 га багаторічних насаджень, зокрема 986 га виноградників і 355 га садів.

За словами заступника міністра аграрної політики АРК Миколи ПОЛЮШКІНА, на півострові склалися хороші погодні умови для посівів озимих зернових.

«У Криму склалися ідеальні умови. Прекрасні умови для зимівлі озимих, поки немає проблем з багаторічними насадженнями. Погода прекрасна, стан озимих – таке рідко буває, я не пам`ятаю такого за останні десять років», – відзначив замміністра.