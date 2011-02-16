Клюєв візьме під контроль ситуацію на ринках

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від членів уряду не допускати збільшення перевірок підприємців на ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Преса повідомляє, ніби ті, хто стоять на ринках, скаржаться, що почастішали перевірки. Я хочу спитати, який орган збільшив кількість перевірок на ринках? Прошу відповідних міністрів негайно розібратися з цим питанням», - сказав М.АЗАРОВ.

Він доручив першому віце-прем’єр-міністру України Андрію КЛЮЄВУ взяти це питання на контроль.

Також прем`єр-міністр вважає за необхідне вивчити обґрунтованість підвищення орендної плати за торгові місця на деяких ринках в Україні.

«До кінця місяця треба розібратися з підвищенням ринками орендної плати за торгове місце. Чим це обґрунтовано, які витрати включено у вартість цих послуг?», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що необґрунтоване підвищення орендної плати в кінцевому результаті призводить до підвищення вартості продукції.

М.АЗАРОВ доручив особисто розібратися з цим питанням першому віце-прем`єр міністрові – міністрові економічного розвитку і торгівлі Андрію КЛЮЄВУ.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2011 року Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва ініціював перевірки на ринках, які підвищили вартість своїх послуг.

Держкомпідприємництва одержує від підприємців скарги з приводу підвищення вартості послуг ринків і перевірятиме ринки, адміністрації яких включили ринковий збір у вартість послуг.

Нагадаємо, з 1 січня 2011 року, з набуттям чинності Податкового кодексу, ринковий збір скасовано.