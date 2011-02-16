Уряд забезпечить аграріям пільгові ціни на 100 тис. тонн дизпального і 60 тис. тонн бензину

Для проведення весняно-польових робіт уряд забезпечить для аграріїв пільгові ціни на 100 тис. тонн дизельного пального і 60 тис. тонн бензину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що відповідний проект розпорядження уряду вже підготовлено.

«Планується поставити сільгоспвиробникам паливо – 100 тис. тонн дизпального і 60 тис. тонн бензину за пільговими цінами. Це повністю задовольнить потребу в бензині та дизельному пальному для проведення весняно-польових робіт", - сказав М.АЗАРОВ.