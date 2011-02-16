Азаров занепокоєний затримкою з початком форвардних закупівель Аграрним фондом

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив занепокоєння тим, що Аграрний фонд затримує роботу з проведення форвардних закупівель аграрної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Фінансування програм розвитку агропромислового комплексу уряд розпочав своєчасно. Обсяг виділених коштів на сьогодні вдвічі більший порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тому звертаюся до міністра АПК з питанням, коли Аграрний фонд розпочне форвардні закупівлі? Оскільки форвард – це не тільки забезпечення країни продовольчим ресурсом, а й безпроцентне кредитування сільгоспвиробників під весняно-польові роботи», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що для оперативного розв’язання питання кредитування сільськогосподарський підприємств необхідно створити спеціальні робочі групи на центральному і регіональному рівнях.

Прем`єр нагадав, що вже затверджено механізм здешевлення кредитів для сільгоспвиробників, які були одержані у комерційних банках. Компенсація по кредитах у національній валюті становить 15,5%, в іноземній – 10%, – відзначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого п.р. міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Аграрний фонд України одержав 1,5 млрд. грн. для форвардних закупівель.

«Ми додатково виділили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардних закупівель зерна, з них 1,5 млрд. грн. він вже одержав», – сказав міністр.

При цьому він додав, що, окрім зерна, Аграрний фонд закуплятиме сухе молоко, вершкове масло, гречку і трохи в менших обсягах кукурудзу і овес.

Міністр пояснив, що таким чином вдасться забезпечити стабільну ситуацію на ринку продуктів харчування, а товаровиробникам одержати кошти для посівної кампанії.