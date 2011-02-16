Уряд планує продовжити дію меморандуму з хімпромом для зниження цін на міндобрива

Уряд України планує продовжити дію меморандуму з підприємствами хімічної промисловості для того, аби забезпечити зниження цін на мінеральні добрива для підприємств сільського господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«У нас є намір продовжити практику укладення меморандуму з виробниками мінеральних добрив відносно їх здешевлення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що вже підготовлено проект розпорядження уряду про забезпечення сільгоспвиробників мінеральними добривами за пільговими цінами за рахунок часткового погашення заборгованості хімічних підприємств перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ.

Нагадаємо, 8 лютого ц.р. міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив під час наради з аграріями у Хмельницькій області: «Усім відомо, що пальне і міндобрива різко зросли в ціні. Тому є доручення прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до посівної кампанії здешевити на 10% вартість пального і на 20% - мінеральних добрив», - наголосив він.

Довідка УНІАН. Восени 2008 року Кабінет Міністрів і представники підприємств ГМК і хімпрому підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою нормалізації ситуації в галузях, зокрема, стабілізації цін на їх продукцію, збереження робочих місць, зарплати і соцгарантій, а також розвитку внутрішнього ринку.

У рамках меморандуму Кабмін (постанова №925 від 14 жовтня 2008 р.) ввів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував Національній комісії з регулювання електроенергетики припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанову було прийнято на період до 1 січня 2009 року, а відтак поквартально продовжували.

Пізніше Кабінет Міністрів України (постанова №289 від 24 березня 2010 р.) продовжив дію пільг для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості за тарифами на вантажоперевезення й енергоносії на другий квартал 2010 р.

На третій квартал 2010 р. дію постанови №289 не було продовжено.