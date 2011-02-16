Азаров доручив уважно відстежувати ціни на продукти харчування

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним міністрам уважно відстежувати цінову ситуацію у роздрібній торгівлі продуктами харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він наголосив, що незважаючи на певну стабілізацію цін, «розслаблятися» не можна і необхідно вжити додаткових заходів з недопущення їх необґрунтованого підвищення.

Особливу увагу, на думку Н.АЗАРОВА, треба звернути на планування врожаю наступного року, а також на проведення весняно-польових робіт на належному рівні, для чого уряд зробив всі необхідні кроки.

«Хочу запевнити, що цього року традиційного несподіваного приходу весни не буде. Вже дано відповідні доручення Міністерству аграрної політики і продовольства та іншим органам виконавчої влади забезпечити необхідними фінансово-кредитними і матеріально-технічними ресурсами сільгоспвиробників для проведення весняно-польових робіт", - сказав прем`єр.

Також М.АЗАРОВ доручив Мінагропроду продовжити практику проведення продуктових ярмарків у великих містах.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в Україні в січні 2011 року подорожчали хліб, крупи, соняшникова олія і плодоовочева продукція.

За даними відомства, у січні п.р. ціни на хліб зросли на 0,6%, борошно – на 0,9%, крупи, зокрема гречку, – на 11,1%, пшоно – на 8,9%, крупи перлові і ячні – на 1,6%.

Наголошується, що зростання цін було зумовлене як подорожчанням пшениці, насамперед у зв`язку з реакцією внутрішнього ринку на підвищення світових цін на зернові культури, так і підвищеним попитом з боку населення на деякі групи харчових продуктів і в цілому розкручуванням продовольчої інфляції у світі.

Також зросли ціни на соняшникову олію – на 4,3% і цукор – на 2,7% через підвищення цін на дану продукцію на світовому ринку і на плодоовочеву продукцію (фрукти подорожчали на 2,9%, овочі – на 6,6%) через чинник сезонності.

Водночас на продовольчому ринку спостерігалося збереження тенденції до здешевлення масла на 0,1%, тваринних жирів – на 3,3%. Крім того, у січні мало місце зниження цін на м`ясо і м`ясопродукти – на 0,1% (зокрема на свинину і м`ясо птиці – на 0,6% і 1,6% відповідно), яйця – на 1,3%, сири – на 0,4%.

Нагадаємо, у січні п.р. Антимонопольний комітет України порушив справу щодо ДП з ІІ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ТОВ «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» тощо) і ЗАТ «Пологівський олійно-екстракційний завод» (ТМ «Славія») за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку соняшникової олії.

За даними Держцінінспекції, з початку 2010/2011 маркетингового року роздрібні ціни на зазначену продукцію зросли в середньому на 16,17%: з 10,88 грн./літр до 12,64 грн./літр, в деяких регіонах країни вартість олії зросла до 16 грн./літр. Отже, загальне зростання цін на олію за цей період становило 47%.

На 27 січня 2011 р. у торговельних мережах Києва вартість кілограма фасованої гречки коливалася від 18 грн. (як правило, продукція "власних торгових марок") до 23-26 грн. у виробників гречаної крупи.

На 20 січня вартість 1 кг фасованої гречки коливалася від 18 до 20 грн., 1 кг вагової - 15,50 - 16 грн.

У грудні 2010 року 1 кг фасованої гречки коштував близько 13 грн., вагової - 10-11 грн.