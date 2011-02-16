На продовольчих ринках планується організувати «фермерські куточки»
13:18, 16 лютого 2011Агро
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На продовольчих ринках в Україні планується організувати «фермерські куточки» для того, щоб фермери могли пропонувати конкурентні ціни на продукти харчування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Він відзначив, що пропозиція створити такі куточки поступила від Міністерства аграрної політики і продовольства.
«Потім подивимося, які ціни обгрунтовані, а які накручені», - сказав М.Азаров.
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