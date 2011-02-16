На продовольчих ринках планується організувати «фермерські куточки»

На продовольчих ринках в Україні планується організувати «фермерські куточки» для того, щоб фермери могли пропонувати конкурентні ціни на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що пропозиція створити такі куточки поступила від Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Потім подивимося, які ціни обгрунтовані, а які накручені», - сказав М.Азаров.