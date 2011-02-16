Уряд планує скасувати квоти на експорт кукурудзи і збільшити їх для пшениці

Уряд України планує скасувати квоти на експорт кукурудзи і збільшити обсяг квот для експорту пшениці.

Про це в коментарі УНІАН повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Я думаю, що кукурудзу вже можна відпускати (у вільний експорт – УНІАН), а потім поступово і пшеницю», - сказав В.КОПИЛОВ.

При цьому він уточнив, що відразу скасувати квоти на експорт пшениці не можна, тому що це негативно позначиться на її ціні, тому планується збільшувати обсяги квот для експорту.

Довідка УНІАН. Постанову Кабінету міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року» було прийнято 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом були встановлені квоти на експорт пшениці та суміші пшениці й жита (меслін), полби в обсягу 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено в обсягу 1 тис. тонн.

Квоти було введено строком до 31 грудня 2010 року.

8 грудня 2010 р. Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, з 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 січня 2011 року міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці та 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.