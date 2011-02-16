В Україні лише 13% картоплі проходить через цивілізований ринок – виробник

В Україні тільки 13% картоплі проходить через цивілізований ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в ході другої міжнародної конференції "Комерційне плодоовочівництво в Україні - 2011" директор з розвитку "Індустріальної молочної компанії" Олег ТОДЧУК.

За його словами, Україна знаходиться на п'ятому місці у світі по вирощуванню картоплі і здійснює 6% її світового виробництва.

Він зазначив, що виробництво картоплі в нашій країні стабільне упродовж декількох останніх років і коливається в межах 18-20 млн. тонн. При цьому втрати при зборі і зберіганні складають 15-20%.

За даними експерта, об'єм цивілізованого ринку картоплі складає 2-2,5 млн. тонн, тобто тільки 13% картоплі проходить через цивілізований ринок.

У структурі споживання картоплі споживання населенням складає 33%, або 6,1 млн. тонн, переробка - 1%, або 0,2 млн. тонн, використання на корм - 20%, або 3,8 млн. тонн, і насінна картопля складає 27%, або 5 млн. тонн.

Україна на 4 місці у світі щодо споживання картоплі на душу населення, цей показник в нашій країні складає 133 кг при нормі 123 кг

Об'єм експорту та імпорту картоплі в Україну незначний. За підсумками 2010 року імпорт склав 19 тис. тонн (15 тис. тонн охолодженого і 4 тис. тонн насінного) і експорт - 7 тис. тонн.

При цьому О. ТОДЧУК зазначив, що українська картопля неконкурентоздатна на світових ринках.

За словами експерта, ринок картоплі в Україні почав рости, росте врожайність і частка професійних господарств. Також відзначається тенденція росту конкуренції з боку імпорту і росту об'ємів імпорту насінної картоплі з Голландії і Німеччини.