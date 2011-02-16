На Хмельниччині цьогоріч запрацює цукровий завод

У Хмельницькій області цього року запрацює Городоцький цукровий завод, який три роки був законсервований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА в ході наради в Городку.

При цьому голова облдержадміністрації довів кожному з керівників районів південної зони прогнозовані площі під посів цукрового буряка. Зокрема, в Городоцькому районі цукровий буряк буде посіяний на площі 6 тис. га, в Чемеровецькому районі - 3,5 тис. га, у Ярмолинецькому - 2,2 тис. га, в Дунаєвецькому - 4 тис. га.

Потужність Городоцького цукрового заводу складає 5 тис. тонн цукрового буряка на добу. З його введенням планується збільшити потужність ще на 1 тис. тонн.

На заводі працюватиме до 1000 осіб.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області минулого року працювало 7 цукрових заводів.