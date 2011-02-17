Кременчуцька кондитерська фабрика скоротила виробництво на 31,5%

Кременчуцька кондитерська фабрика (Полтавська обл.), що входить до складу корпорації Roshen, в січні 2011 року зменшила виробництво на 31,5%, або 1,9 тис. тонн, в порівнянні з січнем 2010 року – до 4 тис. 129,4 тонни.

Про це УНІАН повідомив представник підприємства.

За його даними, в січні підприємство працювало в нормальному режимі.

Довідка УНІАН. Кременчуцька кондитерська фабрика Roshen займається виробництвом карамелевої продукції. Корпорація Roshen встановила на фабриці висококласне німецьке устаткування, що не має аналогів в Україні та СНД.

У 2009 році Кременчуцька кондитерська фабрика одержала прибуток у розмірі 538 тис. грн. проти 319 тис. грн. збитку в 2008 році.