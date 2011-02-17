У Криму виробництво ковбасних виробів зросло на 40%

У Криму в січні 2011 року м`ясопереробні підприємства збільшили виробництво ковбасних виробів на 40% в порівнянні з січнем 2010 року – до 1450 тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

За даними статистики, в січні у Криму на 31,3% зросло виробництво свіжої та охолодженої свинини і склало 264 тонни, на 10,9% – свіжого та охолодженого м`яса і субпродуктів свійської птиці – до 4819 тонн.

Водночас, виробництво свіжої та охолодженої яловичини і телятини скоротилося на 12,6% і склало 194 тонни.

Як повідомляв УНІАН, в Криму виробництво ковбасних виробів за 2010 рік зросло на 23,3% – до 19 855 тонн, виробництво свіжої та охолодженої свинини – на 26,9%, до 2993 тонн, свіжого і охолодженого м`яса та субпродуктів свійської птиці – на 2,6%, до 54,7 тис. тонн, свіжої і охолодженої яловичини та телятини – скоротилося на 17,4%, до 2402 тонни.

У січні 2010 року, в порівнянні з січнем 2009 року, м`ясопереробні підприємства АРК збільшили виробництво ковбасних виробів на 23,3% – до 1036 тонн.