Верховна Рада ухвалила закон щодо декларування наявності цукру

Верховна Рада України ухвалила у новій редакції з пропозиціями Президента Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо декларування наявності цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів із 418 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, закон доповнено положенням, згідно з яким "декларування наявності цукру - це подання суб´єктами підприємницької діяльності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром, декларації про обсяг цукру, що перебуває у їхній власності".

Враховано також пропозицію Президента про включення до закону норми, відповідно до якої декларування наявності цукру є обов´язковим для всіх суб´єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром.