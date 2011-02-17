Верховна Рада ухвалила зміни до закону про захист рослин

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до Закону "Про захист рослин".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього закону в цілому проголосували 300 народних депутатів з 411 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом розширюються основні завдання державного контролю і повноваженя спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин, посилюється відповідальність за порушення законодавства у відповідній сфері.

Зокрема, доповнена стаття 6 чинного закону, яка визначає основні завдання державного контролю у сфері захисту рослин абзацом такого змісту: "здійснення державного контролю за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідно до вимог сертифікатів якості засобів захисту рослин, що ввозяться на територію України, вмістом в сільськогосподарській продукції і сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів і важких металів".

Окрім цього, встановлено, що погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин видається Головною державною інспекцією захисту рослин на кожну окрему партію засобів захисту рослин, що ввозиться на територію України, з метою недопущення ввезення заборонених, непридатних і таких, що не відповідають вимогам до якості.

Закон також містить норму, відповідно до якої порядок видачі згоди на ввезення в Україну засобів захисту рослин, сертифікату відповідності сільськогосподарської продукції і сировини рослинного походження до вмісту в ньому залишкової кількості пестициді, агрохімікатів і важких металів і сертифікату про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) в сільськогосподарській продукції і сировині рослинного походження, а також вичерпний перелік документів необхідних для їх отримання, затверджується Кабінетом міністрів за поданням спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Погодження і сертифікат відповідності, а також сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів в сільськогосподарській продукції і сировині рослинного походження повинні видаватися безкоштовно.