"Державна продовольчо-зернова корпорація" відкрила "гарячу лінію" щодо стану зернової галузі України
11:20, 18 лютого 2011Агро
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З 21 лютого 2011р. в ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (м.Київ, вул.Саксаганського,1) працюватиме телефон «гарячої лінії».
Лінія створена з метою отримання актуальних відомостей щодо сучасного стану зернової галузі в регіонах України, своєчасного виявлення перешкод на шляху розбудови зазначеного сектору сільського господарства нашої держави та можливих зловживань з боку відповідальних посадовців Корпорації як центрального, так і регіонального рівнів.
«Гаряча лінія» працює: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00.
Електронна адреса: line@pzcu.gov.ua
Телефон гарячої лінії: 206-15-14
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