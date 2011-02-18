"Державна продовольчо-зернова корпорація" відкрила "гарячу лінію" щодо стану зернової галузі України

З 21 лютого 2011р. в ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (м.Київ, вул.Саксаганського,1) працюватиме телефон «гарячої лінії».

Лінія створена з метою отримання актуальних відомостей щодо сучасного стану зернової галузі в регіонах України, своєчасного виявлення перешкод на шляху розбудови зазначеного сектору сільського господарства нашої держави та можливих зловживань з боку відповідальних посадовців Корпорації як центрального, так і регіонального рівнів.