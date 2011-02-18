"Державна продовольчо-зернова корпорація" відкрила "гарячу лінію" щодо стану зернової галузі України

11:20, 18 лютого 2011
Агро
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З 21 лютого 2011р. в ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України»  (м.Київ, вул.Саксаганського,1) працюватиме  телефон «гарячої лінії».

Лінія створена з метою отримання актуальних відомостей щодо сучасного стану зернової галузі в регіонах України, своєчасного виявлення перешкод  на шляху розбудови зазначеного сектору сільського господарства нашої держави та  можливих зловживань з боку відповідальних посадовців  Корпорації як центрального, так і регіонального рівнів.

«Гаряча лінія» працює: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00.
Електронна адреса: line@pzcu.gov.ua
Телефон гарячої лінії: 206-15-14

 

 

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