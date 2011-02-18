У Херсонській області виробництво вина зросло в 4,4 рази

У Херсонській області в січні цього року виробництво вина, в порівнянні з даними за січень 2010 року, зросло в 4,37 разів - до 20,1 тис. декалітрів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

При цьому в облстаті відзначили, що в порівнянні з груднем 2010 року виробництво вина в області в січні ц. р. скоротилося на 25,9%.

Довідка УНІАН. У Херсонській області в 2010 році виробництво вина скоротилося на 28%, в порівнянні з 2009 роком, і склало 344,5 тис. декалітрів.