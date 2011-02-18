Голова Полтавської області виступає за продовження мораторію на продаж землі

Губернатор Полтавської області Олександр УДОВИЧЕНКО виступає за продовження дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до приведення у відповідність земельного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

О.УДОВИЧЕНКО вважає, що сьогодні для того, аби люди могли купувати і продавати, треба мати закони, які б не давали можливості просто скуповувати землю.

"Повинна бути нормальна схема оцінки землі. Поки це все тільки в схемах і напрацюваннях", - відзначив губернатор.

Нагадаємо, Державне агентство земельних ресурсів прогнозує введення ринку земель сільськогосподарського призначення з 1 січня 2013 року.

22 грудня 2009 року Верховна Ради продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення до 2012 року.