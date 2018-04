ВООЗ: Україна – на 5-му місці у світі за кількістю вживання алкоголю

Україна - на 5-му місці у світі за кількістю вживання алкоголю. Такі дані були отримані в ході дослідження, яґке провела Всесвітня організація охорони здоров`я впродовж декількох десятиліть у більш ніж 100 країнах світу, пише The Independent (http://www.independent.co.uk/life - style/health - and - families/health - news/study - reveals - moldovans - to - be - the - worlds - biggest - drinkers - 2218384.html).

За даними дослідження, у середньому українець випиває за рік 15,6 літра алкоголю в перерахунку на чистий спирт.

При цьому лідерами з кількості вживання алкоголю виявилася Молдова - середній молдованин за рік випиває 18,22 літра алкоголю. Це приблизно втричі більше, ніж середньосвітовий показник, що становить 6,1 літра. За даними ВООЗ, істотна частина споживаного в Молдові спиртного доводиться на контрафактні і саморобні напої.

За Молдовою в рейтингу споживання алкоголю йдуть: Чехія (16,45 літра на людину за рік), Угорщина (16,27 літра на людину), Росія, жителі якої випивають 15,76 літра спиртного щорічно, займає четверте місце.

Далі йдуть: Естонія - 15,57 літра, Андорра - 15,48, Румунія - 15,3, Словенія - 15,19, Білорусь - 15,13 і Великобританія - з 13.37 літра алкоголю на одного громадянина в перерахунку на чистий спирт.

За оцінками ВООЗ, у світі через спиртне щорічно помирають 2,5 мільйона осіб, з них близько 320 тисяч - у віці від 15 до 29 років. Це більше, ніж, наприклад смертей від СНІДУ або туберкульозу. Крім того, алкоголь є третім за значимістю чинником ризику захворювань.

Найменше споживання спиртного зафіксовано в ісламських країнах.