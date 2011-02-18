Понад половина українців бояться продовольчої кризи - опитування

51% жителів України бояться, що може настати світова продовольча криза.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Research & Branding Group і представленого сьогодні журналістам.

Результати опитування свідчать, що на питання про те, чи може настати світова продовольча криза, 51,4% відповіли "так", "ні" - 37,5%, складно відповісти 11,1%.

При цьому 49,7% опитаних вважають, що глобальна продовольча криза загрожує Україні, 36,4% так не вважають і складно відповісти 13,9%.

У регіональному розрізі страх перед можливим настанням світової продовольчої кризи більше виявляють на заході Україні (64%), ніж у центрі (46%) і на південному сході (48%) країни.

Головними можливими причинами виникнення світової продовольчої кризи, на думку жителів України є зміни клімату і пов`язані з ним природні аномалії і катаклізми (37%), цінова політика великих світових корпорацій (32%), зростання нехарчового використання сільгосппродукції в якості сировини для виробництва біопалива (23%), зростання цін на добрива і паливо (22%).

У більшості українців продовольча криза асоціюється із зростанням цін на основні продукти харчування (73%), а також з явищами, що провокують зростання цін на продукти: дефіцитом (25%), ажіотажним попитом на основні продукти (18%), перебоями з продовольчим постачанням (13%).

При цьому у разі істотного зростання цін на звичні продукти харчування для українців характерні наступні моделі: максимальне забезпечення продовольством власного виробництва (30%), повний (27%) або частковий (22%) перехід на дешевші продукти харчування, збереження структури споживання при одночасному скороченні її об`ємів (20%).

Попри те, що українці серйозно сприймають загрозу продовольчої кризи, на сьогодні більшість жителів країни (69%) не роблять запасів продуктів на чорний день".

Опитування проводили в період з 1 по 10 лютого 2011 року у 24 областях України і в Криму. Усього було опитано 2078 осіб. Очікувана середня похибка вибірки складає не більше 2,2.