У Харківській області виробництво сільгосппродукції збільшилося на 11%

У Харківській області в січні 2011 року обсяг виробництва продукції сільського господарства порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 11,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 12,5%, у господарствах населення - на 9,4%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Харківській області.

За звітний період виробництво м'яса усіх видів (у живій вазі) збільшилося на 15,5% -до 16,4 тис. т.

Виробництво яєць птиці усіх видів збільшилося на 40,3% -до 101,0 млн. шт.

При цьому виробництво молока усіх видів у січні скоротилося на 1,0% і склало 28,8 тис. т.