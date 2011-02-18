У Харківській області виробництво сільгосппродукції збільшилося на 11%
17:42, 18 лютого 2011Агро
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У Харківській області в січні 2011 року обсяг виробництва продукції сільського господарства порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 11,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 12,5%, у господарствах населення - на 9,4%.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Харківській області.
За звітний період виробництво м'яса усіх видів (у живій вазі) збільшилося на 15,5% -до 16,4 тис. т.
Виробництво яєць птиці усіх видів збільшилося на 40,3% -до 101,0 млн. шт.
При цьому виробництво молока усіх видів у січні скоротилося на 1,0% і склало 28,8 тис. т.
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