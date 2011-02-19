Завтра в Україні очікується снігопад у ряді регіонів

У неділю, 20 лютого, у західних областях України, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині йтиме сніг, на решті території - без опадів.

Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

На дорогах країни ожеледиця, на Прикарпатті місцями туман. Вітер південно-східний, 5-12 м/с, у Криму та Приазов’ї пориви 17-22 м/с, в Криму та на Херсонщині місцями 25 м/с.

Температура у східних і Сумській області вночі 20-25°, на Луганщині до 28° морозу, вдень 11-16°; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу, на Південному узбережжі Криму та на Закарпатті 0-5° тепла; на решті території вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу.

У Києві та області очікується сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу. По м. Києву температура вночі 12-14° морозу, вдень 7-9° морозу.