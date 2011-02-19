Держкомрибгосп ініціює збільшення штрафів за незаконний вилов риби

Державний комітет рибного господарства України ініціюватиме зміни до законодавства щодо збільшення штрафів за незаконне виловлення риби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомрибгоспу, про це заявив голова Державного агентства рибного господарства України Віктор ДРОНИК.

“За кілька днів завершиться реорганізація нашої структури, і серед першочергових питань, які ми вирішуватимемо у оновленому агентстві, - питання про зміну законодавства щодо підвищення штрафів у кілька десятків, а то і в сотні разів. Адже сьогодні вони становлять навіть 17 гривень – це мізер для сплати порушнику, який незаконно виловлює рибу, яка коштує набагато дорожче”, - наголосив В.ДРОНИК.

Він також розповів, що 16 лютого в районі міста Очакова Миколаївської області інспектори Головного державного управління охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів затримали українське рибопромислове судно з 207 кг незаконно добутої в Чорному морі риби цінних видів. “Зокрема, браконьєри виловили 83 штуки севрюги вагою від 1,5 до 7 кг, а севрюга належить до осетрових видів риб, які занесені до Червоної книги України”, - сказав він і додав, що остаточну суму збитків визначить науково-дослідний інститут, який займається дослідними роботами в Чорному морі.

“Результативно попрацювали цього місяця і рибоохоронці з Азовдержрибохорони і Чернігівдержрибохорони”, - зауважив В.ДРОНИК.

Він наголосив, що органи рибоохорони активізували свою роботу, і вже протягом поточного місяця є суттєві позитивні результати. Зокрема, підрозділи Східно-Чорноморського державного басейнового управління охорони, використання і відтворення живих ресурсів та регулювання рибальства лише за один день у бухті Балаклава біля міста Севастополя затримали працівників рибколгоспу «Путь Ильича», які в журналі обліку прийнятої риби настільки занизили показник щодо риби луфар, чим завдали збитків на суму майже 18 тисяч гривень, однак на цьому вони не зупинилися і знову були затримані рибінспекторами, оскільки в промисловому лові було виявлено перевищення максимально дозволеного прилову молоді кефалі чорноморської на 25 відсотків , що становить майже 54 тисячі грн. збитків.

Як додав В.ДРОНИК, всі матеріали про порушення передані для відповідного реагування до до природоохоронної прокуратури.

Всього з початку 2011 року інспекторами рибоохорони Державного агентства рибного господарства України було викрито понад 10 тисяч порушень, 1600 з яких кваліфікуються як грубі за ч.4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загальна кількість незаконно добутої риби становить 46 тонн.