Мінагропрод встановив інтервенційні ціни на зерно, цукор, молоко й масло

Міністерство аграрної політики та продовольства України встановило мінімальні й максимальні інтервенційні ціни на об`єкти державного цінового регулювання в 2011-2012 маркетинговому періоді. Відповідний наказ міністерства від 10 лютого 2011 р. №17 опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з документом, мінімальна й максимальна ціна на пшеницю м`яку групи "А" становить: 1-го класу - 1979 і 2454 грн./т, 2-го класу - 1792 і 2222 грн./т, 3-го класу - 1683 і 2087 грн./т відповідно. Мінімальна й максимальна ціна на пшеницю м`яку групи "Б" становить: 4-го класу - 1612 і 1999 грн./т, 5-го класу - 1568 і 1944 грн./т відповідно. Мінімальна й максимальна ціна на пшеницю м`яку 6-го класу становить 1523 і 1889 грн./т відповідно.

Мінімальна й максимальна ціна на пшеницю тверду становить: 1-го класу - 2114 і 2621 грн./т, 2-го класу - 1858 і 2304 грн./т, 3-го класу - 1746 і 2165 грн./т, 4-го класу - 1719 і 2132 грн./т, 5-го класу - 1462 і 1813 грн./т відповідно.

Мінімальна й максимальна ціна на жито становить: 1-го класу - 1582 і 1962 грн./т, 2-го класу - 1513 і 1876 грн./т, 3-го класу - 1447 і 1794 грн./т відповідно.

Мінімальна й максимальна ціна на ячмінь становить: 1-го класу - 1728 грн./т і 2143 грн./т, 2-го класу - 1702 грн./т і 2110 грн./т, і 3-го класу - 1670 грн./т і 2071 грн./т відповідно.

Інтервенційні ціни на кукурудзу для виробництва крупи та борошна, виробництва крохмалю й патоки встановлено на рівні 1556 грн./т - мінімальна й 1929 грн./т - максимальна, а для кормових потреб - 1500 грн./т і 1860 грн./т відповідно.

Також встановлено мінімальні й максимальні ціни на гречку - 6750 грн./т і 8370 грн./т відповідно. На цукор-пісок (буряковий) інтервенційні ціни встановлено: 7100 грн./т - мінімальна й 8100 грн./т - максимальна.

Крім того, встановлено мінімальні й максимальні ціни на сухе молоко - 35 тис. грн./т і 40 тис. грн./т, і вершкове масло - 42 тис. грн./т і 50 тис. грн./т відповідно.