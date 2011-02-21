У Черкаській області в січні найбільше подорожчала гречка

У Черкаській області в січні 2011 року найбільше подорожчала гречка на - 8,6%, а подешевшали тваринні жири – на 9,9%.

Про це кореспондента повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Загалом, у Черкаській області в січні 2011 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,5%. Зокрема, на 3,8-1,3% подорожчали яйця, овочі, цукор, рослинне масло, фрукти. На 0,9-0,3% зросли ціни на хліб, м`ясо і м`ясопродукти, рибу і рибопродукти. Водночас, на 9,9% подешевшали тваринні жири, на 0,7-0,4% - сирі, масло вершкове, молоко.

Алкогольні напої зросли в ціні на 0,3%.

Центральне опалювання подорожчало на 25,3%, гаряча вода - на 21,1%.

У сфері охорони здоров`я ціни на фармацевтичну продукцію зросли на 1,1%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у січні 2011 року в Черкаській області склав 100,9%. В Україні інфляція в січні 2011 року, в порівнянні з груднем 2010 року, склала 1%.