«ЕКО-маркет» цього року планує відкрити 20-30 супермаркетів в Україні

Мережа продовольчих супермаркетів «ЕКО-маркет» цього року планує відкрити близько 20-30 супермаркетів в Україні.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив генеральний директор мережі «ЕКО-маркет» Віктор ПОВНИЦЯ.

За його словами, цього року мережа розвиватиметься виключно у тих регіонах, де вона вже представлена.

Під брендом «ЕКО-маркет» на даний момент працюють магазини різної торгової площі – від 200 до 2800 кв.м.

Довідка УНІАН. Мережа «Еко-маркет» входить до складу ТОВ «ЕКО» і налічує 69 магазинів і 17 торгових центрів в центральному регіоні і на південному сході України.