Азаров доручив уряду вивчити питання встановлення й розподілу квот на зерно

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністерствам економічного розвитку і торгівлі та аграрної політики і продовольства до кінця поточного тижня вивчити питання встановлення й розподілу квот на експорт зерна в Україні.

Відповідне доручення, копію якого має в розпорядженні УНІАН, М.АЗАРОВ дав 17 лютого у відповідь на лист торгового представника США Рона КІРКА від 2 лютого 2011 року.

Результати вивчення питання М.АЗАРОВ доручив представити Кабінету міністрів і посольству США.

У своєму листі, копію якого також має в розпорядженні УНІАН, Р.КІРК від імені американських компаній висловлює стурбованість із приводу втручання держави в роботу ринку зерна й непрозорості процедур розподілу квот на експорт зерна з України.

У листі підкреслюється, що аналіз здійснення експорту зерна свідчить, що в Україні «немає єдиних правил гри» для вітчизняних і зарубіжних компаній. Якщо така ситуація збережеться, зазначається в листі, то іноземні компанії можуть перевести свій бізнес до інших країн, де більш суворо дотримуються зобов`язань із забезпечення прозорих, справедливих умов бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що за два тижні уряд України розгляне питання про можливість змін обсягів і умов квотування експорту зернових.

16 лютого перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ повідомив, що уряд України планує скасувати квоти на експорт кукурудзи й збільшити обсяги квот для експорту пшениці.

7 лютого ц.р. керівник відділу у справах Росії та Євразії офісу торгового представника США Бетсі ХАФНЕР у Києві заявила, що Сполучені Штати Америки стурбовані втручанням держави в роботу аграрного ринку України.

Вона підкреслила, що в результаті втручання держави в Україні проходять непрозорі процедури квотування й експорту зерна, що призводить до погіршення інвестиційного клімату.

На думку Б.ХАФНЕР, аргументи України на користь квотування експорту зерна не переконливі.

Вона повідомила, що в ході бесіди представники українського уряду сказали, що уряд ще раз розгляне ситуацію щодо квотування зерна. При цьому Б.ХАФНЕР зазначила, що ситуація з квотуванням в Україні повинна вирішитися до червня, і якщо цього не відбудеться, то міжнародні трейдери будуть вимушені відкликати свої контракти.

На початку лютого посол Великої Британії Лі ТЕРНЕР заявив, що розподіл квот на експорт зернових із України проходить непрозоро, що свідчить про погіршення бізнес-клімату в країні.