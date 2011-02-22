«Наша Україна»: стрибок цін є прямим результатом діяльності уряду Азарова

Заступник голови політради партії «Наша Україна», народний депутат Віктор МАТЧУК вважає, що стрибок цін є прямим результатом діяльності уряду Миколи АЗАРОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, В.МАТЧУК заявив: «Стрибок вітчизняних цін на продовольство є результатом неефективної політики уряду у сфері підтримки виробників сільськогосподарської продукції та неспроможності ефективно працювати в умовах ринку».

За його словами, уряд вдається до ручного регулювання цін замість того, щоб створити економічні передумови для їхньої стабілізації, а це може призвести лише до зникнення з прилавків соціально важливих продуктів або заміни їх низькоякісними імпортними товарами. «Дефіцит гречки був абсолютно прогнозованим через значно менші обсяги врожаю, ніж попит на ринку. Але влада вчасно не здійснювала адекватних кроків для попередження цінового шоку. Спроби адміністративними методами не допустити подорожчання гречки призвели до того, що гречкою стали торгувати напівлегально, а деякі виробники взагалі припинили її реалізацію», - наголосив В.МАТЧУК.

На його переконання, замість того, щоб звинувачувати продавців у змові, влада мала діяти на випередження, бо в результаті постраждали перш за все звичайні споживачі, які змушені купувати гречку за високими цінами.

«Сьогодні влада вкладає шалені кошти в аморфні інфраструктурні проекти, де можливо здійснювати багатомільйонні розкрадання державних коштів, однак не надає підтримки галузям, що забезпечують країну продуктами масового споживання», - констатував представник «Нашої України».

Крім того, народний депутат вважає, що зростання цін може «завдячувати» і репресивним нормам нового Податкового кодексу. В умовах, коли підприємці очікують посилення тиску контролюючих органів, та, відповідно, зростання корупційних видатків, підвищення цін – це найпростіший механізм зберегти хоч якусь рентабельність свого бізнесу, пояснив він.

«Окрім того, влада сама провокує цінові шоки, коли робить гучні заяви про заплановане підвищення соціальних виплат. Ціни зростають в очікуванні збільшення купівельної спроможності громадян, а реальна купівельна спроможність майже не підвищується», - заявив В.МАТЧУК.

«Урядові заходи показують, що влада не знає, як приборкати зростання цін. А інфляція б’є перш за все по гаманцях найбільш незахищених груп населення, частка витрат на продовольчі товари у яких на порядок вища, ніж у заможних громадян», - підкреслив він.