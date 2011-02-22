У Тернопільській області посіви гречки збільшать втричі

У Тернопільській області цього року посіви гречки збільшать втричі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова Тернопільської обласної держадміністрації Валентин ХОПТЯН.

Він відзначив, що вже розробляється обласна програма, яка передбачатиме підтримку з обласного бюджету для тих сільгоспвиробників, які збільшуватимуть посіви гречки.

В.Хоптян також відмітив, що в області вдається утримувати ціну на гречку на рівні до 14 грн./кг.

Губернатор відзначив потребу максимально переробляти вирощену продукцію саме в області. «Ми повинні торгувати не зерном, а якісним борошном. Вже є напрацювання щодо розширення асортименту круп, у тому числі і гречаної. А в Бучачі хочемо побудувати завод з виробництва кукурудзяної олії і продавати вже олію, а не просто зерно кукурудзи», – сказав В.Хоптян.

Довідка УНІАН. У 2010 році в Тернопільській області було посіяно 8,2 тис. га гречки, з них намолотили 6,5 тис. тонн.