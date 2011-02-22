На Кіровоградщині торік виявлено 149 фактів самовільного захоплення земель

Протягом минулого року у Кіровоградській області було виявлено 149 випадків самовільного захоплення земель на загальній площі 1800 га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді у голови облдержадміністрації повідомив в.о. начальника управління з контролю за використанням та охороною земель головного управління Держкомзему в області Олександр ПОПЕРЕШНІЧЕНКО.

За його словами, до органів прокуратури передано 103 справи, по 58 направлено позови до суду. По двох фактах незаконного відчуження земельних ділянок було порушено кримінальні справи.

О.ПОПЕРЕШНІЧЕНКО зазначив, що торік перевірками встановлено 1,5 тис. порушень вимог чинного земельного законодавства на загальній площі 74,7 тис. га.

З початку 2011 року в області здійснено 145 перевірок. На території Устинівського району виявлено самовільне захоплення ділянки природо-заповідного фонду загальною площею 96,8 га, внаслідок чого державі завдано збитків на суму майже 1 млн. грн.