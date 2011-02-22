Азаров доручив Присяжнюку обговорити квотування експорту зерна з ЄБА

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру аграрної політики і продовольства Миколі ПРИСЯЖНЮКУ обговорити питання квотування експорту зерна з України з представниками іноземних компаній, які працюють на аграрному ринку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення М.АЗАРОВ дав сьогодні під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

«Я прошу вас (М.ПРИСЯЖНЮКА – УНІАН) разом з тими, хто працює на ринку, знайти взаємоприйнятне рішення», – сказав прем`єр.

При цьому він відзначив, що введення квот на експорт зерна у 2010 році дозволило уникнути дефіциту зерна на внутрішньому ринку.

М.АЗАРОВ наголосив, що ситуація на світовому ринку продовольства залишається досить складною, і Європейський Союз також істотно обмежує експорт зерна.

Як повідомляв УНІАН, зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють занепокоєння у зв`язку з втручанням держави у роботу зерноринку, з введенням квот і непрозорим їх розподілом.