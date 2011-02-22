Україна запропонувала ЄС компромісне рішення щодо ЗВТ

15:20, 22 лютого 2011
Агро
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Николай АзаровУкраїна у переговорах з Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі пропонує збільшити пропоновані квоти на експорт до країн ЄС сільгосппродукції і надалі щороку збільшувати їх, аж до повного скасування квот.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

Він наголосив, що розміри квот на сільгосппродукцію, які пропонує ЄС, для України дуже малі. Наприклад, відзначив прем`єр, на свинину пропонується квота 1 тис. тонн, на зерно – 20 тис. тонн.

«Ми маємо знайти компроміс. Ми цей компроміс пропонуємо нашим партнерам. Добре, якщо ви зараз вважаєте квоти чимось обов`язковим і неминучим, хоча від нас домагаєтесь відсутності квот, давайте встановимо їх нормальними, які сприятимуть вільній торгівлі, і встановимо перехідний період. Скажімо, років 10, протягом яких ми взагалі відійдемо від квотного принципу. Щороку будемо цю квоту збільшувати і дійдемо того, коли вона втратить будь-яке значення. Розумна пропозиція? На наш погляд, розумна», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що підготовка і підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом стримується тим, що з боку ЄС висувається вимога про введення квот на українську продукцію. При цьому прем`єр відзначив, що, на його думку, квоти за вільної торгівлі вводити неприпустимо.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС у 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони розпочали переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

 

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