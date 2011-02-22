Житомирські селяни отримають кошти на купівлю доїльних апаратів

У Житомирській області 2617 особистих селянських господарств отримають кошти з держбюджету на закупівлю нових доїльних апаратів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Зазначають, що йдеться про усі особисті селянські господарства Житомирщини, які мають 3 і більше корів.

Кошти на це виділять відповідно до постанови Кабміну, яка регламентує розміри виплат, спрямованих на держпідтримку тваринницької галузі на 2011 рік .

Цей документ передбачає виплату фізичним особам на закупівлю нової установки індивідуального доїльного апарата вітчизняного виробництва в сумі 5000 грн. за один апарат.

Нагадаємо, що в Житомирській області прийнята програма стимулювання тваринництва, згідно з якою селянам, які мають п'ять і більше голів КРС, влада з початку літа 2010 року дарує доїльні апарати. Таке рішення було прийняте на сесії Житомирської обласної ради.

Внесено ряд змін в комплексну Програму розвитку молочного тваринництва регіону до 2015 року, а також у Програму розвитку особистих селянських господарств на 2007- 2010 роки. Конкретизовані деякі пункти названих програм. Закупівлю доїльних апаратів здійснюють для того, щоб стимулювати селян, аби вони тримали багато корів в особистих господарствах.