Український бізнесмен Бахматюк купив провідного американського переробника птиці Townsends

Український бізнесмен Олег БАХМАТЮК, що є мажоритарним акціонером найбільшого в Україні виробника яєць і яєчних продуктів агрохолдингу «Авангард», придбав близько 50% активів провідної компанії США з переробки свійської птиці Townsends.

Операція відбулася через компанію OMTRON LTD, яка є акціонером «Авангарду», повідомили УНІАН у компанії.

«Я вважаю цю операцію дуже привабливою. Оскільки сам Townsends – один із старих виробників м`яса в США. Компанія переробляє 320 тис. тонн м`яса птиці на рік. У 2010-му її виручка склала 500 млн. дол.», відзначив О.Бахматюк.

За словами О.Бахматюка, ця операція дозволить раціональніше сумістити і використовувати експортні можливості компанії на ринках Близького Сходу. Вже сьогодні проведені ряд переговорів з великими імпортерами м`яса Іраку, Саудівської Аравії, ОАЕ. Також компанія планує здійснювати постачання на ринки України та Росії.

Дана трансакція свідчить про створення абсолютно нового напряму в бізнесі, - підкреслив бізнесмен. Перш за все це пов`язано з розширенням експортної лінійки продажів продуктів харчування, зокрема, на ринках, які стрімко розвиваються і на яких компанія вже присутня.

Придбання американської компанії виводить бізнес Бахматюка на лідируючу позицію в Україні, відзначають експерти.

ДОВІДКОВО: За підсумками 2010 року найбільшими імпортерами м`яса птиці були ринки регіону MENA, які імпортували близько 1 826 тис. тонн м`яса птиці (24% від загального світового об`єму імпорту), а також країни ЄС-27 – 680 тис. т. (8,9%) і Росія – 475 тис. т. (6,2%). За підсумками 2010 року Україна імпортувала 139 тис. тонн м`яса птиці (близько 15% від загального об`єму виробництва м`яса птиці в Україні), в 2009 році об`єм імпорту склав близько 196 тис. тонн.

TOWNSENDS – заснована 1891 року. Перша вертикально-інтегрована компанія на ринку м`яса птиці США. За підсумками 2010 року компанія займає близько 2,8% рику м`яса бройлерів в США.

Вертикальна інтеграція TOWNSENDS включає виробництво інкубаційного яйця, інкубацію і виробництво добового курчати, зони із відрощування, виробництво комбікормів, потужності по забою птиці, а також потужності з глибокої переробки і виробництва готових напівфабрикатів. На виробничих потужностях компанії зайнято близько 3,200 осіб персоналу.

Холдинг AvangardCo IPL спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.