Азаров: ціни у різних регіонах країни змінюються нерівномірно

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає, що в областях України продовжується нерівномірна зміна цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ відзначив, що, наприклад, в Івано-Франківській області соняшникова олія подешевшала, у Львівській – ціна не змінилася, а в Севастополі олія подорожчала.

«Не можуть наші регіональні ринки так відрізнятися. Очевидно, що не допрацьовують регіональні влади й зовсім не працює логістика у сфері продовольства на рівні держави», - сказав М.АЗАРОВ.

Він звернув увагу міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА на необхідність створення ефективних логістичних схем регіональних запасів продовольчих продуктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України (розпорядження від 9 лютого ц.р. №90) доручив ряду голів обласних держадміністрацій притягти до дисциплінарної відповідальності посадовців, які допустили зростання цін на продовольчі товари в 2010 році.

9 лютого ц.р. на брифінгу М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства України звернулося до Кабінету міністрів щодо звільнення заступників голів обласних держадміністрацій з питань агропромислового комплексу в Київській і Чернівецькій областях.