Азаров: національні товаровиробники не в змозі забезпечити потреби населення

На сьогоднішній день, в умовах зростаючого попиту населення України на товари, вітчизняні товаровиробники не встигають випускати необхідний обсяг продукції, й тому задоволення попиту відбувається за рахунок імпортної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що зростання роздрібної торгівлі в Україні в січні 2011 року на більш ніж 12% було викликано зростанням у третьому кварталі 2010 року доходів населення на 20,4%.

Враховуючи, що оборот роздрібної торгівлі в січні 2010 року скоротився на 15%, то на початку 2011 року населення України почало купувати товарів на 27% більше.

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що в 2010 році імпорт товарів становив близько 61 млрд. дол. США, збільшившись на 34%, причому 2/3 імпорту становлять товари народного споживання.

«Таким чином, внутрішній ринок спожив, принаймні, на 40 млрд. дол. імпортних товарів. Разом із цим, депозити населення в 2010 році зросли на 61 млрд. грн., а з початку 2011 р. – уже на 9 млрд. Про що це говорить? Про те, що реальні доходи населення збільшуються помітними темпами й визначають ситуацію на внутрішньому ринку. Не кращу ситуацію, скажемо прямо", - сказав прем`єр. І додав: "очевидно, що вітчизняні товаровиробники не встигають за попитом, таким чином його задовольняє імпорт».

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, імпорт товарів і послуг в Україну в 2010 р. зріс до 66 млрд. 180,2 млн. дол. (у 2009 році – 50 млрд. 606,6 млн. дол.), причому імпорт товарів становив 60 млрд. 739,9 млн. дол. (у 2009 році – 45 млрд. 433,1 млн. дол.), імпорт послуг – 5 млрд. 440,3 млн. дол. (у 2009 році – 5 млрд. 173,5 млн. дол.).