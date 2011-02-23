Соняшникова олія подешевшає?

Антимонопольний комітет України надав дозвіл 14 учасникам ринку соняшникової олії на узгоджені дії, спрямовані на забезпечення рівноваги на ринку та зниження вартості продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО.

За його словами, комітет надав дозвіл учасникам ринку підписати договір про узгоджену конкурентну політику з недопущення зростання цін на соняшникову олію з 3 лютого 2011 року. Дозвіл наданий терміном на 3 місяці з метою стабілізації ситуації щодо задоволення існуючого попиту на цей вид продукції.

За інформацією АМК, починаючи з цього тижня, основні виробники і експортери масла, зокрема ДП з іноземними інвестиціями «Сантрейд», ТОВ «Кернел-Трейд», ЗАТ «Пологовський олійно-екстракційний завод», ТОВ «Віол-Агро», ЗАТ «Креатив», ТОВ «Одеський олійно-екстракційний завод», будуть реалізувати продукцію за середньою відпускною для опту ціною 12 грн. 15 коп. за 1 літр. Йдеться про такі торгові марки, як «Олейна», «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Розумниця», «Славія».

Таким чином, за словами Ю.КРАВЧЕНКА, після цього рішення АМК, якщо роздрібні мережі збережуть рівень торгової надбавки 10%, то ціна на олію для споживачів складе до 13 грн. 37 коп. за 1 літр. При цьому, якщо торгові мережі прислухаються до рекомендацій АМК і знизять рівень торгової надбавки до 5%, то це дасть змогу знизити ціну до 13 грн./л.

Як повідомив Ю.КРАВЧЕНКО, враховуючи логістику ринку, олія за такими цінами має з`явитися в роздрібній мережі не пізніше, ніж через 7 днів.