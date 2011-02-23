Янукович схвалив відміну норми про ліцензування гуртової торгівлі цукром

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо ліцензування гуртової торгівлі цукром".

Про це сказано на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 3 лютого.

Законом передбачено виключити зі статті 3 "Державне регулювання реалізації цукру" положення про те, що в межах квоти "А" за заявками підприємств, які займаються гуртовою торгівлею цукром, уповноваженим Кабінетом міністрів України органом видаються спеціальні дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру на ринку України з урахуванням квартальних і місячних об'ємів.

Крім того, з цієї статті вилучають норма про те, що гуртова торгівля цукром на внутрішньому ринку України здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії). Кількість ліцензій на здійснення гуртової торгівлі цукром не обмежується.

Також із статті 3 вилучають положення про те, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мають право отримувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, що мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення гуртової торгівлі цукром.