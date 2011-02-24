Уряд затвердив порядок використання коштів за програмою «Питна вода України»

Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, метою використання бюджетних коштів є виконання заходів, передбачених Загальнодержавною програмою «Питна вода України» на 2006-2020 роки у частині забезпечення населення країни якісною питною водою нормативної якості.

Бюджетні кошти буде спрямовано: на будівництво і реконструкцію централізованих систем водопостачання і водовідведення для поліпшення якості питної води і запровадження енергозберігаючих технологій, створення локальних і колективних установок доочищення води для питних потреб у регіонах з кризовою екологічною ситуацією, а також для забезпечення водою дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема у сільських населених пунктах, і облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом.

У повідомленні наголошується, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міськдержадміністрації мають подати Мінрегіонбуду пропозиції щодо потреби у коштах у розрізі проектів, направлених на виконання даних заходів.

Серед основних критеріїв відбору проектів: наявність регіональних програм забезпечення населення якісною питною водою, а також схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання населених пунктів; підтверджене у встановленому законодавством порядку відхилення якості питної води або подача води за графіком у конкретному населеному пункті.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми «Питна вода України» до 2020 року становить 9471,7 млн. гривень, з них за рахунок державного бюджету – 3004,3 млн. гривень, інших джерел – 6467,4 млн. гривень.

*** Майже 4,6 млн. громадян України, що проживають у 161 місті і 100 селищах міського типу, одержують питну воду з місцевих джерел з відхиленнями від нормативних вимог. Вода часто має підвищену загальну жорсткість, підвищений вміст хлоридів, сухих залишків, сульфатів, фтору, заліза, нітратів, аміаку і марганцю.

Через відсутність в окремих населених пунктах місцевих джерел водозабезпечення значна кількість населення частково або повністю споживає питну воду, яка підвозиться.