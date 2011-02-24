Міненерговугілля обіцяє аграріям паливо за пільговими цінами

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України узгодило з Міністерством аграрної політики і продовольства поставки палива виробникам сільськогосподарської продукції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні зазначається, що відповідне доручення дано НАК «Нафтогаз України».

Згідно з документом, НАК «Нафтогаз України» забезпечить формування резерву низькооктанового бензину і дизельного пального з ресурсів ДК «Укргазвидобування» з подальшою їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам з дисконтом від середньоринкових цін на момент реалізації палива.

У Міненерговугілля не уточнюють розміри знижок на нафтопродукти для аграріїв.