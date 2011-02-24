Міненерговугілля обіцяє аграріям паливо за пільговими цінами
11:07, 24 лютого 2011Агро
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Міністерство енергетики і вугільної промисловості України узгодило з Міністерством аграрної політики і продовольства поставки палива виробникам сільськогосподарської продукції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.
У повідомленні зазначається, що відповідне доручення дано НАК «Нафтогаз України».
Згідно з документом, НАК «Нафтогаз України» забезпечить формування резерву низькооктанового бензину і дизельного пального з ресурсів ДК «Укргазвидобування» з подальшою їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам з дисконтом від середньоринкових цін на момент реалізації палива.
У Міненерговугілля не уточнюють розміри знижок на нафтопродукти для аграріїв.
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