ГоловКРУ під час перевірки «Укрспирту» виявило порушень майже на 1,2 млрд. грн.

Головне контрольно-ревізійне управління України в результаті ревізії фінансово-господарської діяльності Державного концерну спиртної і лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») за період 2008-2009 рр. і за 9 місяців 2010 року виявило фінансових порушень на суму майже 1,2 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГоловКРУ, ревізіями бути охоплено 67 державних підприємств, які входять до складу концерну.

Більшість фінансових порушень - на суму 902 млн. грн., або 76% - були допущені під час закупівель за державні кошти товарів, робіт або послуг.

Зокрема, спиртозаводи Львівській області закупили зернові і ферменти для виробництва спирту без застосування відповідних тендерних процедур або з порушенням тендерного законодавства. Сума допущених порушень перевищила 223 млн. грн.

Спиртозаводи Івано-Франківській області здійснили такі закупівлі на загальну суму понад 260 млн. грн., Вінницької – на 136 млн. грн., Волинської, – на 67 млн. грн., Чернігівської – на 62 млн. грн.

В цілому закупівлі спиртозаводами матеріальних цінностей з порушенням тендерного законодавства виявлено практично в усіх регіонах України.

Як наслідок, закупівля сировини за завищеними цінами призвела до збитків спиртозаводів на загальну суму 13,9 млн. грн.

Подібні випадки виявлено на підприємствах Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської і Чернігівської областей.

Втрати фінансових і матеріальних ресурсів, допущені в результаті порушень законодавства, перевищують 36 млн. грн.

Всупереч вимогам Господарського кодексу України і положенням Статуту концерну «Укрспирт» підприємства переказували на його утримання частину чистого доходу замість прибутку. У цілому ця сума становила понад 10 млн. грн.

Такі порушення виявлено на державних підприємствах Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської і Чернігівської областей.

Ревізіями була виявлена також прихована приватизація майна держпідприємств концерну «Укрспирт» шляхом доведення їх до штучного банкрутства через штучне створення кредиторської заборгованості.

На момент завершення контрольних заходів заборгованість щодо виплати зарплати працівникам спиртних підприємств перевищила 10 млн. гривень.

Також виявлено одну із схем, яка може свідчити про відмивання грошових коштів в особливо великих розмірах, виявлено ряд фактів, які можуть свідчити про виробництво неврахованого спирту.

Майже половина підприємств концерну «Укрспирт» сьогодні збиткові. Однією з причин збитковості є реалізація спирту за цінами, нижчими за собівартість, внаслідок чого підприємствами недоотримано доходів на загальну суму понад 17 млн. грн.

За наслідками ревізій 71-го посадовця притягнуто до адміністративної відповідальності, до правоохоронних органів передано 65 матеріалів ревізій, за якими порушено 9 кримінальних справ, і 7 матеріалів ревізії залучені до раніше порушених кримінальних справ.

Довідка УНІАН. У сферу управління концерну «Укрспирт» входять 92 підприємства, 10 з яких перебувають у стадії ліквідації відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 820 від 10 вересня 2008 року, і 6 підприємств не здійснюють господарської діяльності. З підприємств, які здійснюють господарську діяльність, 44 підприємства є прибутковими, решта – збитковими.