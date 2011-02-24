Кабмін дозволив Аграрному фонду авансом до року оплачувати форвардні закупівлі зерна

Кабінет Міністрів України дозволив Аграрному фонду оплачувати форвардні закупівлі зерна авансом до року.

Відповідна постанова №130 від 23 лютого розміщена на сайті уряду.

Документом вносяться зміни до постанови №1404 від 9 жовтня 2006 року, згідно з якими в договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату в разі закупівлі на термін не більш як один рік.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 16 лютого ц.р. висловив стурбованість тим, що Аграрний фонд затримує роботу з проведення форвардних закупівель аграрної продукції.

8 лютого міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Аграрний фонд України одержав 1,5 млрд. грн. для форвардних закупівель.

«Ми додатково виділили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардних закупівель зерна, з них 1,5 млрд. грн. він вже одержав», – сказав міністр.

За його словами, крім зерна Аграрний фонд купуватиме сухе молоко, вершкове масло, гречку і в дещо менших обсягах кукурудзу і овес.