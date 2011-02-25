Янукович пояснює ріст цін в Україні світовими тенденціями

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пояснює зростання цін в Україні світовими тенденціями і вважає, що громадянам треба підвищувати зарплати і пенсії до світових стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у прямому ефірі шести телеканалів у рамках проекту "Розмова з країною", відповідаючи на питання громадянки.

Президент зазначив, що питання зростання цін і тарифів є дуже болючим для країни.

За його словами, на жаль, українці не живуть на окремій планеті, тому на процес ціноутворення впливають світові ціни, у тому числі і на енергоносії.

"І ми вимушені включати ці ціни у собівартість послуг", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про зростання цін на продукти харчування, Президент зазначив, що сьогодні треба навести лад в аграрному секторі, щоб країна вийшла на реальну собівартість продукції.

У той же час, на думку глави держави, найбільш дієвим механізмом боротьби зі збільшенням цін і тарифів є підвищення зарплат і пенсій, які, за словами В. ЯНУКОВИЧА, повинні відповідати світовим стандартам.

"Щоб співвідношення ціни і заробітної плати було коректним до людини", - сказав він, пообіцявши, що влада вирішуватиме це питання.