Сьогодні набув чинності закон про відміну ліцензування торгівлі цукром

Сьогодні набув чинності Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо ліцензування гуртової торгівлі цукром".

Документ опублікований у газеті "Голос України" №36 від 25 лютого 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо ліцензування гуртової торгівлі цукром".

Верховна Рада ухвалила цей закон 3 лютого.

Законом передбачено виключити зі статті 3 "Державне регулювання реалізації цукру" положення про те, що в межах квоти "А" за заявками підприємств, які займаються гуртовою торгівлею цукром, уповноважений Кабінетом міністрів України орган видає спеціальні дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру на ринку України з урахуванням квартальних і місячних об'ємів.

Крім того, з цієї статті вилучено норму про те, що гуртова торгівля цукром на внутрішньому ринку України здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії). Кількість ліцензій на здійснення гуртової торгівлі цукром не обмежується.

Також зі статті 3 виключається положення про те, що суб'єкти підприємницької діяльності, котрі здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мають право отримувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, що мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення гуртової торгівлі цукром.