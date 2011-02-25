У Житомирі відбулася конференція щодо нових сортів сільгоспкультур

Сьогодні в Житомирі відбулася науково-практична конференція " Впровадження у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур і інноваційні проекти сортової агротехніки в умовах Житомирської області".

Як передає кореспондент УНІАН у роботі конференції взяли участь керівники агропромислового комплексу області, елітно-насіннєвих господарств регіону, оператори з постачаннях мінеральних добрив і засобів захисту рослин, а також провідні учені Житомирської області.

Ситуацію з підготовкою регіону до нової посівної кампанії охарактеризував на конференції начальник Головного управління агропромислового розвитку Житомирської обласної держадміністрації Микола ДІДКОВСЬКИЙ.

За його словами, господарства регіону достатньою мірою забезпечені насінням, паливно-мастильними матеріалами і засобами для початку весняно-польових робіт. При цьому М.ДІДКОВСЬКИЙ підкреслив, що сільгосппідприємствам треба використовувати під час посівної саме високопродуктивне насіння ярових зернових культур під урожай 2011 року.

Начальник управління поставив перед аграріями завдання збереження поголів'я ВРХ, нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції, розширення площ посіву продовольчих зернових і круп'яних культур, овочів, а також щодо ефективного використання коштів Державного і обласного бюджетів, які спрямовують на розвиток галузей АПК області (в цілому, для проведення посівної аграріям краю потрібно понад 700 млн. грн. - УНІАН).

На конференції обговорювали також показники продуктивності нових сортів сільськогосподарських культур за результатами їх випробувань у 2010 році, а також нові тенденції картоплярства в умовах Полісся.