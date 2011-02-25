У Закарпатті очікується сходження лавин
15:15, 25 лютого 2011Агро
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У Закарпатті очікується сходження лавин.
Про це кореспондента УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.
За даними обласного центру гідрометеорології, у зв’язку зі снігопадами 25-26 лютого 2011 року на високогір’ї Карпат оголошується штормове попередження з приводу лавинонебезпеки.
З огляду на таку ситуацію управління МНС України в Закарпатській області звертається до гостей та мешканців регіону на період оголошення лавинонебезпеки утриматися від сходжень у гори до нормалізації ситуації та дотримуватися правил безпеки.
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